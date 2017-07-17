Юри Ратас поблагодарил Испанию за вклад в оборону Эстонии и всего НАТО

В понедельник, 17 июля, премьер-министр Юри Ратас поблагодарил посетившего авиабазу Эмари испанского коллегу Мариано Рахоя за вклад в оборону Эстонии и тем самым всего НАТО.

"Испания вносит большой вклад в оборону стран Балтии, - сказал премьер-министр Ратас. - Эстония в свою очередь помогает войсками и участвует в гражданских миссиях у южных соседей Европы. Нестабильность в странах южного соседства Европы, в том числе экстремизм, оказывает влияние на всю Европу. В сотрудничестве в области обороны неоценимое значение имеют солидарность и опора на сильные стороны друг друга".

С мая до августа этого года на авиабазе Эмари находятся четыре истребителя F-18 в рамках миссии охраны воздушного пространства стран Балтии. В Латвии служат 350 испанских военных.

В Эмари в ходе краткого визита со своей испанской коллегой Марией Долорес де Коспедаль встретился и министр обороны Эстонии Юри Луйк.

"Участие Испании в безопасности Балтийского моря как посредством миссии воздушной обороны в Эстонии, так и в рамках увеличенного присутствия союзников в Латвии является сильным знаком солидарности. Испания участвует также в работе расположенного в Таллинне Центра киберзащиты НАТО. Мы также считаем важным вносить вклад в безопасность южных соседей Европы, где мы только что увеличили участие в средиземноморской операции Европейского союза SOPHIA", - сказал министр обороны Юри Луйк.

На встрече эстонские министры подтвердили, что безопасность Европы, в том числе борьба с терроризмом, является одной из важнейших тем председательства Эстонии в Совете Европейского союза. Для этого будет продолжена работа по повышению эффективности обмена информацией со странами ЕС и продолжится поиск решений по поддержке государств, стоящих один на один с иностранными боевиками-возвращенцами.

Не менее важная тема во время председательства Эстонии – решение миграционного кризиса. Недавно Испания спасла на Средиземном море и Канарских островах сотни людей, активно участвует в пресечении торговли людьми и укреплении пограничного контроля.

"Испания успешно сотрудничала с третьими странами, например, заключив соглашения с государствами Африки. Их опыт нужно обязательно учитывать", - отметил премьер-министр Ратас.

Испанская делегация отправилась из Эстонии в Латвию, чтобы посетить свои войска.