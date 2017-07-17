ФОТО: в Екатеринбурге из брошенных автомобилей сделали арт-объекты ({{commentsTotal}})
В Эстонии пока не знают, как успешно бороться с брошенными во дворах и на парковках автомобилями, а в российском городе Екатеринбурге, например, из такого "мусора" сделали арт-объекты.
Недавно в Нарве администрация местного отеля попросила городские власти помочь повлиять на владельце брошенных перед отелем автомобилей.
Весной власти Таллинна в Ласнамяэ провели акцию по бесплатной утилизации старых автомобилей.
Между тем, в Екатеринбурге в рамках фестиваля "Стенограффия" умельцы разукрасили брошенные автомобили, взяв за основу известную многим визуализацию слоя прозрачности графического редактора Photoshop. Визуальный эффект раскрывается с определенного ракурса, превращая объемные объекты в плоский слой прозрачности.
Редактор: Артур Тооман