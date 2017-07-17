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Имя нового главы Фонда интеграции огласят в среду ({{commentsTotal}})

Председатель совета MISA Кристина Каллас ( в середине) и руководитель фонда Дмитрий Бурнашев на пресс-конференции.
Председатель совета MISA Кристина Каллас ( в середине) и руководитель фонда Дмитрий Бурнашев на пресс-конференции. Автор: ERR
Эстония
Эстония

В понедельник, 17 июля, совет Фонда интеграции выбрал нового председателя правления организации. Однако широкой общественности имя победителя конкурса станет известно лишь в среду.

Об этом корреспонденту портала rus.err.ee сказала глава совета Фонда интеграции Кристина Каллас.

"Совет сделал свой выбор. Победитель конкурса уже известен. Однако официально мы его объявим в среду", - добавила Каллас.

По ее словам, это обусловлено тем, что победитель конкурса должен поставить в известность своего нынешнего работодателя.

Ранее rus.err.ee писал о том, что возглавить Фонд интеграции хотели 25 человек, из которых пять сумели выйти во второй круг конкурса.

Новый председатель правления фонда приступит к работе 1 сентября.

В настоящее время Фонд интеграции возглавляет Дмитрий Бурнашев, который отказался претендовать на второй должностной срок.

Редактор: Сергей Михайлов



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