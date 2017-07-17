Имя нового главы Фонда интеграции огласят в среду ({{commentsTotal}})
В понедельник, 17 июля, совет Фонда интеграции выбрал нового председателя правления организации. Однако широкой общественности имя победителя конкурса станет известно лишь в среду.
Об этом корреспонденту портала rus.err.ee сказала глава совета Фонда интеграции Кристина Каллас.
"Совет сделал свой выбор. Победитель конкурса уже известен. Однако официально мы его объявим в среду", - добавила Каллас.
По ее словам, это обусловлено тем, что победитель конкурса должен поставить в известность своего нынешнего работодателя.
Ранее rus.err.ee писал о том, что возглавить Фонд интеграции хотели 25 человек, из которых пять сумели выйти во второй круг конкурса.
Новый председатель правления фонда приступит к работе 1 сентября.
В настоящее время Фонд интеграции возглавляет Дмитрий Бурнашев, который отказался претендовать на второй должностной срок.
Редактор: Сергей Михайлов