В списке избирательного союза "Деловой Таллинн" нет места для Эдгара Сависаара

Создаваемый предпринимателями Урмасом Сыырумаа и Юри Мыйзом избирательный союз "Деловой Таллинн" не планирует приглашать в свой список бывшего председателя Центристской партии Эдгара Сависаара.

Об этом в понедельник, 17 июля, в интервью корреспонденту службы новостей "Радио 4" рассказал глава предвыборной кампании избирательного союза Март Луйк.

"Приглашать в свой список Эдгара Сависаара мы не собираемся", - сказал он.

Ранее портал rus.err.ee писал, что в каждом из восьми избирательных округов столицы у "Делового Таллинна" будет с десяток кандидатов, то есть в список войдут примерно 80 человек. Кандидатами станут не только бизнесмены.

Если Центристская партия потеряет единоличную власть в Таллинне, то "Деловой Таллинн" готов войти в правящую коалицию. Не исключает союз и сотрудничества с центристами.

На прошлой неделе стало известно, что Центристская партия надеется включить Эдгара Сависаара в свой список. Более того, ему готовы предложить первый номер в общегородском партийном списке.

Муниципальные выборы пройдут 15 октября.