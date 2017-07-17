В списке избирательного союза "Деловой Таллинн" нет места для Эдгара Сависаара ({{commentsTotal}})
Создаваемый предпринимателями Урмасом Сыырумаа и Юри Мыйзом избирательный союз "Деловой Таллинн" не планирует приглашать в свой список бывшего председателя Центристской партии Эдгара Сависаара.
Об этом в понедельник, 17 июля, в интервью корреспонденту службы новостей "Радио 4" рассказал глава предвыборной кампании избирательного союза Март Луйк.
"Приглашать в свой список Эдгара Сависаара мы не собираемся", - сказал он.
Ранее портал rus.err.ee писал, что в каждом из восьми избирательных округов столицы у "Делового Таллинна" будет с десяток кандидатов, то есть в список войдут примерно 80 человек. Кандидатами станут не только бизнесмены.
Если Центристская партия потеряет единоличную власть в Таллинне, то "Деловой Таллинн" готов войти в правящую коалицию. Не исключает союз и сотрудничества с центристами.
На прошлой неделе стало известно, что Центристская партия надеется включить Эдгара Сависаара в свой список. Более того, ему готовы предложить первый номер в общегородском партийном списке.
Муниципальные выборы пройдут 15 октября.
Редактор: Сергей Михайлов