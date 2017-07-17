В Эстонию прибыла еще одна семья по миграционной квоте

В минувший четверг из Греции в Эстонию в рамках миграционной квоты прибыла сирийская семья из пяти человек.

Об этом в понедельник, 17 июля, сообщила Балтийская служба новостей со ссылкой на руководителя отдела политики международной защиты Министерства социальных дел Трийн Рааг.

Семья из двоих взрослых и троих детей направлена на жительство в Кунда.

Ранее, 22 июня, в Эстонию из Ирака прибыла семья из шести человек — двое взрослых и четверо детей. Семья направлена на жительство в Тарту.

В рамках миграционной программы ЕС в Эстонию к настоящему моменту прибыл 161 человек.

В соответствии с достигнутым в ЕС соглашением двухлетняя квота Эстонии составляет 550 военных беженцев, перемещаемых из Греции, Италии и Турции.