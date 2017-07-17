Тармо Кинк не сумел договориться с чешским "Богемиансом"

Атакующий полузащитник Тармо Кинк, сыгравший 82 матча за сборную Эстонии по футболу, не сумел договориться о контракте с клубом "Богемианс" из высшей лиги чемпионата Чехии.

Об этом в понедельник, 17 июля, сообщил портал Soccernet.ee.

На просмотре в "Богемиансе" Кинк находился в течение прошлой недели. Он принял участие в трех контрольных матчах команды, отметившись одной результативной передачей.

"Все прошло хорошо, но я не сумел договориться с клубом", - сказал 31-летний Кинк, не пожелав раскрывать другие детали.

По его словам, он пока не знает, где продолжит свою карьеру.

Предыдущий сезон Тармо Кинк провел в венгерском клубе "Мезёкёвешд".

За пражский "Богемианс" выступает и полузащитник сборной Эстонии Сийм Лутс, который из-за травмы сейчас не тренируется с командой. Также цвета этого клуба защищает бывший форвард силламяэского "Калева" Евгений Кабаев.