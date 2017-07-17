Новый избирательный союз предлагает связать Виймси и Таллинн экспресс-автобусами

В волости Виймси перед муниципальными выборами создали новый избирательный союз, который в качестве одной из своих идей предлагает связать самоуправление со столицей экспресс-автобусами.

Об этом в понедельник, 17 июля, сообщила ежедневная новостная программа телеканала ETV+ "Актуальная камера".

В одной из крупнейших в стране волости - в Виймси - с населением более девятнадцати тысяч, проблема сообщения со столицей стоит особо остро. Большая часть людей работает в соседнем Таллинне. Только что созданный избирательный союз Kodukondade Viimsi начал свою работу опросом с целью узнать пожелания местных жителей, касаемые общественного транспорта.

"Я каждый день езжу в район Юлемисте, и, к сожалению, автобусы не ходят сюда напрямую. К слову, одна исследовательская фирма изучала транспортное сообщение с Виймси при помощи мобильного позиционирования. По результатам исследования можно определить районы, куда стоит направить экспресс автобусы из Виймси, именно экспрессы стали бы хорошим решением проблемы", - объяснил представитель избирательного союза Kodukondade Viimsi Иво Рулль.

В коммунальном департаменте волости Виймси считают, что введение экспрессов ситуации не поможет, поскольку автобусы будут ехать по Пирита тее вместе с остальным потоком.

"В течение последних лет линии общественного транспорта постоянно корректировались. Обычно не так бросается в глаза, когда добавляют несколько километров к автобусной линии. Очень поможет удлинение маршрута автобуса 48 до Хаабнеэме", - прокомментировали в департаменте.

Для того, чтобы разгрузить дороги новоиспечённый союз предлагает также открыть стоянки системы "Паркуйся и езжай".