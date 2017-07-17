Предполагаемое открытие в Нарве памятника павшим в Афганистане перенесено на осень

Предполагаемое открытие в Нарве мемориала в честь солдат из Эстонии, погибших в Афганистане за почти 40 лет лет конфликтов, перенесено на осень.

Изначально, как писал rus.err.ee со ссылкой на "Северное побережье", памятник планировали открыть еще в мае. Однако этого так и не произошло.

В понедельник, 17 июля, новостная программа телеканала ETV+ "Актуальная камера" сообщила, что установить памятник попытаются к осени.

"На протяжении многих лет мы хотим увековечить память тех эстонских сыновей, которые погибли на афганской земле, которые участвовали в военных конфликтах. И сегодня этот вопрос практически решен. Нарвские власти дали добро, нас поддерживает государство, и символично, что на пересечении проспекта Кангеласте-Героев и улицы Пяхклимяе этот мемориал будет поставлен. Мы надеемся уже осенью перерезать ленточку", - рассказал представитель союза ветеранов "Бастион" Михаил Москалев.

"На мемориале будет надпись "1979-89 и 2004-2014" и будет написано на трех языках "сыновьям эстонской земли, погибшим на афганской войне". Основной постамент будет из черного гранита. На других элементах будут указаны 16 волостей, представители которых погибли в Афганистане либо в советский период, либо в нынешнее время. Сверху на основном постаменте будут две стрелянные гильзы - они призваны символизировать как раз два периода. Все это будет смотреться очень красиво, по-солдатски скромно и лаконично", - добавил еще один ветеран Борис Абрамов.

С 1979 по 1989 год в Афганистане погибли 36 человек, призванных из Эстонской ССР. С 2004 по 2014 году в Афганистане погибли 11 военнослужащих Сил обороны Эстонии.

Мемориал в Нарве призван чтить память их всех.