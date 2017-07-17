Актуальная камера 17.07.2017 (20:00)

В понедельник, 17 июля, Маарду отмечает 37-ю годовщину получения статуса города. В этот день в парке Келламяэ был открыт бронзовый бюст Георгия Быстрова.
В минувший четверг из Греции в Эстонию в рамках миграционной квоты прибыла сирийская семья из пяти человек.
Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес посоветовал следующему поколению европейцев поехать хотя бы на год поучиться за границей. Это, по его мнению, позволит избавиться от царящего в Европе провинциализма.
Играем вместе со Спасательным департаментом
С 17 по 21 июля – викторина Спасательного департамента и Радио 4