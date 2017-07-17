Сын Марта Поома забил за "Флору" пять голов в матче Кубка Эстонии ({{commentsTotal}})
В понедельник, 17 июля, таллиннская "Флора" пробилась в 1/32 финала Кубка Эстонии, разгромив тартуский "Хелиос" из пятого по силе дивизиона.
Поединок состоялся на стадионе "А. Ле Кок Арена" в Таллинне и завершился со счетом 17:1 в пользу "Флоры".
По пять мячей в составе победителей забили сын легендарного вратаря сборной Эстонии Марта Поома 18-летний Маркус Поом и Марк Андерс Лепик.
У любителей гол престижа записал на свой счет Янно Яал.
В 1/32 финала "Флора" на выезде сыграет с дублем тартуской "Таммеки".
Редактор: Сергей Михайлов