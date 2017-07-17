Эстонские легкоатлеты проявили себя в Финляндии

Несколько ведущих эстонских легкоатлетов, которые готовятся к чемпионату мира в Лондоне, выступили в Финляндии на представительном международном турнире. Яак-Хенрих Ягор выиграл забег на 400 метров с барьерами со своим лучшим результатом в сезоне - 49 и 44 сотых секунды, который, правда, на 9 сотых хуже норматива для участия в первенстве планеты, сообщила в понедельник, 17 июля, "Актуальная камера".

А вот уже имеющий путёвку в Лондон эстонский копьеметатель Танель Лаанмяэ показал третий результат. Он метнул снаряд на 79 метров и 42 сантиметра. Победителю, олимпийскому чемпиону игр 2012 года, Кешорну Уолкотту из Тринидада и Тобаго Лаанмяэ проиграл почти 4 метра.

А вот в Польше на молодёжном чемпионате Европы, где выступали спортсмены младше 23 лет, представители сборной Эстонии серьёзными успехами не отметились. Самым высоким достижением стали 8-е места. Их заняли десятиборец Таави Чернявски и толкательница ядра Кятлин Пийримяэ.

А лучше всех в Быдгоще выступили молодые немецкие легкоатлеты. Они завоевали 18 медалей, из которых 4 золотых. В том числе немцы сенсационно выиграли мужскую эстафету 4 по 100 метров. Также на соревнованиях были установлены три рекорда молодёжных чемпионатов Европы. Один из них в барьерном беге на 400 метров побил норвежец Карстен Вархольм.

Многие из призёров этих соревнований с 4 по 13 августа выступят в Лондоне на взрослом чемпионате мира.