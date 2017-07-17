В общем зачете ЧМ по водным видам спорта лидируют Россия и Китай

В Будапеште стартовал 17-й чемпионат мира по водным видам спорта. После трех дней в общем зачете лидируют сборные Китая и России, которые пополнили свою коллекцию наград в прыжках в воду и синхронном плавании.

Эстонские спортсмены дебютировали в плавании на открытой воде, передает вечером в понедельник, 17 июля, "Актуальная камера".

На дистанции 5 километров среди мужчин Франк-Йохан Ояранд занял 55-е место, у женщин на дистанции 10 километров Мерле Лийванд не уложилась во временной лимит, уступив победительнице больше 30 минут.

Победу в этом виде плавания праздновали спортсмены из Франции.