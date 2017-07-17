Команда Калласте начала новый сезон в Польше с поражения

В понедельник, 17 июля, поединком между "Короной" и "Заглембе" завершился первый тур чемпионата Польши по футболу.

"Корона" на своем стадионе уступила "Заглембе" со счетом 0:1. В составе хозяев поля весь матч отыграл защитник сборной Эстонии Кен Калласте.

По 90 минут отыграли в первом туре чемпионата Польши и два других футболиста сборной Эстонии. "Краковия", цвета которой защищает Сергей Зенев, разошлась миром с "Пястом" Константина Васильева - 1:1.

Зенев забил свой дебютный гол уже на 13-й минуте, но спустя всего минуты гости отыгрались. А на 76-й минуте Васильев упустил прекрасную возможность принести своей команде победу, не сумев реализовать пенальти - мяч после его удара улетел выше ворот.