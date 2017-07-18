Российские "Свидетели Иеговы" обжалуют свой запрет в ЕСПЧ

Российские "Свидетели Иеговы" намерены обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), чтобы обжаловать ликвидацию своей организации в России, заявил адвокат Виктор Женков, представляющий "Свидетелей Иеговы" в суде.

"Точка в этом вопросе еще не поставлена, поскольку Верховный суд нарушил не только нормы российского, но и международного законодательства, поэтому мы будем обжаловать данное решение в Европейском суде по правам человека", – заявил он после того, как Верховный суд в понедельник отклонил жалобу российских "Свидетелей Иеговы" на запрет их организации по иску Минюста, передает dw.com.

"Поскольку больше нет эффективных внутрироссийских средств правовой защиты, верующие будут апеллировать в Европейский суд по правам человека и другие международные организации", – сообщает официальный сайт организации. "Верховный суд России упустил последний шанс восстановить право и справедливость", – подчеркивается в сообщении на сайте о решении суда.