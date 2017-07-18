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Кафе и рестораны Таллинна предлагают воду из-под крана бесплатно ({{commentsTotal}})

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Иллюстративная фотография. Автор: Материалы для СМИ/Райт Туулас
Эстония
Эстония

Проведенный Tallinna Vesi телефонный опрос показал, что почти все места общественного питания Таллинна готовы предложить посетителям и воду из-под крана. Чуть менее, чем в 90% мест вода из-под крана предлагается бесплатно. В проведенном в июне телефонном опросе приняло участие 60 кафе и ресторанов города Таллинна.

По словам руководителя отдела коммуникации Элийз Венник, вода из-под крана доступна по большей части бесплатно, и только в отдельных случаях места общественного питания берут за нее деньги, объясняя это тем, что добавляют в воду, например, лимон, ягоды, мяту и лед.

Информацию о местах питания, предлагающих воду из-под крана можно найти на сайте www.vesikraanist.ee.

Весной этого года Tallinna Vesi провела опрос и среди посетителей мест общественного питания. Из результатов онлайн-исследования стало ясно, что 70% опрошенных отдают предпочтение воде из-под крана. Результаты опроса, в котором приняло участие более 1200 человек показали, что несмотря на то, что потребители предпочитают воду из-под крана, предложение таковой в местах питания еще не сильно распространено. По оценке посетителей, почти в половине кафе и ресторанах вода из-под крана недоступна. Исследование показало, что в местах общественного питания, предлагающих воду из-под крана, по опыту посетителей, она в основном бесплатна (55%).

Если в 2011 году 48% жителей Таллинна пили воду из-под крана, то в 2016 этот показатель уже был на уровне 80%.

Редактор: Ирина Киреева

водаиз-под крана


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