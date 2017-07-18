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Сийм Каллас будет баллотироваться в Виймси первым номером в списке Партии реформ ({{commentsTotal}})

Выборы
Выборы

Почетный председатель Партии реформ и бывший вице-президент Европейской комиссии Сийм Каллас сказал "Актуальной камере на эстонском языке", что ему поступило предложение баллотироваться на местных выборах в волостное собрание Виймси и он согласился.

Каллас сказал, что кандидатом на пост волостного старейшины он себя не видит. "Но это зависит от того, сколько голосов будет набрано и какие будут возможности для формирования волостной администрации. Я вижу себя прежде всего членом волостного собрания", – сказал Каллас.

Крупнейшими проблемами, требующими решения в Виймси, Каллас назвал нехватку рабочих мест и тему образования. А также лучшее сообщение с городом.

На вопрос о том, означает ли решение баллотироваться на местных выборах также планы выдвинуть кандидатуру на парламентских выборах в 2019 году, Каллас сказал, что он об этом еще не думал. "В принципе это не исключено", – сказал Каллас.

Редактор: Ирина Киреева

сийм калласвиймси


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