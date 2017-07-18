ФОТО: спасатели вернули птенца чайки в гнездо, дальше конференция в Котле культуры шла спокойно

Высокопоставленным участникам конференции, проходившей в Таллинне в Котле культуры (Kultuurikatel) в рамках председательства Эстонии в ЕС, в понедельник досаждала недовольная чайка, птенец которой ночью выпал из гнезда.

Полиция отметила, что сердито кричащая сизая чайка прикрывала своего птенца и была готова напасть на приближающихся, а другая в это время нервно кружилась в гнезде. Ситуацию разрешили спасатели, которые вернули птенца в гнездо, где было еще одно яйцо, передает menu.err.ee.

Операция по спасению чайки прошла во время конференции по единому цифровому рынку и свободному обмену данными, в которой участвовали предприниматели и представители государственного сектора со всей Европы: министры стран ЕС, представители Европейской комиссии, Европарламента и Европейского Совета.