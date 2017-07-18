rus.err.ee

Движение судов на линии Прангли нарушено по техническим причинам ({{commentsTotal}})

Паром на линии Прангли.
Паром на линии Прангли. Автор: Маргус Мулд/ERR
Эстония
Эстония

Во вторник по техническим причинам нарушено движение судов на линии Прангли.

Как сообщает судоходная компания Kihnu Veeteed, не состоялся выход парома Wrangö в 9 часов утра из Леппнеэме, будут сбои и в последующем графике.

Паром Wrangö стоимостью в три млн евро вышел на линию в прошлом году. Построенный компанией Reval Shipbuildingl на деньги Регионального европейского фонда (ERDF) паром Wrangö берет на борт максимально 74 пассажиров – 42 места в салоне и 32 на палубе – и два транспортных средства.

Редактор: Ирина Киреева



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

Волки. Иллюстративная фотография.Волки. Иллюстративная фотография.
На Сааремаа волки нападают на овец
Лесные пожары в ЕвропеЛесные пожары в Европе
ФОТО: на юге Европы бушуют лесные пожары
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Около Таллиннского порта из такси выпала нетрезвая женщина
Иллюстративная фотографияИллюстративная фотография
Количество случаев травли в интернете с каждым годом растет
Обновлено: 10:14 
Примет ли Эдгар Сависаар участие в выборах?Примет ли Эдгар Сависаар участие в выборах?
В списке избирательного союза "Деловой Таллинн" нет места для Эдгара Сависаара
ФОТО: в Таллинн пришли крупнейшие в мире парусники

Из Бразилии, Омана, России и других стран мира в Таллинн на Дни моря зашли крупнейшие в мире парусники, участвующие в Международной регате The Tall Ships Races.

Волость Виймси имеет общую границу с Таллинном.Волость Виймси имеет общую границу с Таллинном.
Новый избирательный союз предлагает связать Виймси и Таллинн экспресс-автобусами
Современный спортхолл в Вайвараской волости готов к открытию.Современный спортхолл в Вайвараской волости готов к открытию.
ФОТО: в Вайвараской волости готов к открытию современный спортхолл
Памятник павшим в АфганистанеПамятник павшим в Афганистане
Предполагаемое открытие в Нарве памятника павшим в Афганистане перенесено на осень
В Маарду 17 июля открыли бюст Георгия Быстрова.В Маарду 17 июля открыли бюст Георгия Быстрова.
В Маарду открыли памятник бывшему мэру Георгию Быстрову
Обновлено: 16:12 
ФОТО: спасатели вернули птенца чайки в гнездо, дальше конференция в Котле культуры шла спокойно
В конце марта Минюст приостановил деятельность управленческого центра, который является центральной организацией Свидетелей Иеговы в России.В конце марта Минюст приостановил деятельность управленческого центра, который является центральной организацией Свидетелей Иеговы в России.
Российские "Свидетели Иеговы" обжалуют свой запрет в ЕСПЧ
ЭСТОНИЯ
Паром на линии Прангли.Паром на линии Прангли.
Движение судов на линии Прангли нарушено по техническим причинам

Во вторник по техническим причинам нарушено движение судов на линии Прангли.

Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Места общественного питания столицы предлагают воду из-под крана бесплатно
В Пярнумаа 4-летний велосипедист попал под машину
Беженцы.Беженцы.
Еще одна семья беженцев вовремя не вернулась в Эстонию
Беженцы.Беженцы.
В Эстонию прибыла еще одна семья по миграционной квоте
Пеэп Яхило.Пеэп Яхило.
Пеэп Яхило приступил к работе на посту директора канцелярии Рийгикогу
Председатель совета MISA Кристина Каллас ( в середине) и руководитель фонда Дмитрий Бурнашев на пресс-конференции.Председатель совета MISA Кристина Каллас ( в середине) и руководитель фонда Дмитрий Бурнашев на пресс-конференции.
Имя нового главы Фонда интеграции огласят в среду
ИДА-ВИРУМАА
Ида-Вирумаа. Иллюстративное фото.Ида-Вирумаа. Иллюстративное фото.
У правительства денег для Ида-Вирумаа нет
Торговый центр Astri в Нарве.Торговый центр Astri в Нарве.
Гастрономические туры российских туристов вывели Нарву в лидеры по сделкам tax-free
Полицейский автомобиль.Полицейский автомобиль.
В воскресенье в Нарве под колеса автомобиля попал нетрезвый пешеход
Нарва.Нарва.
Список реформистов на муниципальных выборах в Нарве возглавит юрист Игорь Сумарок
Нийна Негласон возглавит волостное собрание Йыхви.Нийна Негласон возглавит волостное собрание Йыхви.
В Йыхви поменяли старейшину и главу волостного собрания
Обновлено: 16.07
ЗА РУБЕЖОМ
Мосул освободили от ИГИЛ.Мосул освободили от ИГИЛ.
В Мосуле задержали смертниц из России и Германии
Флаг Турции.Флаг Турции.
В Турции еще на 90 дней продлили режим ЧП
Из брошенного объекта можно сделать арт-объект.
ФОТО: в Екатеринбурге из брошенных автомобилей сделали арт-объекты
ЕС одобрил торговые преференции Украине на три года
Граффити на тему
В Брюсселе начался второй тур переговоров по "брекситу"
Ангела Меркель на предвыборном митинге в Баварии.
Меркель намерена оставаться канцлером до 2021 года
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Предыдущий рекорд Австралии уступал финскому всего на три человека. Иллюстративная фотография.Предыдущий рекорд Австралии уступал финскому всего на три человека. Иллюстративная фотография.
ВИДЕО: в Финляндии установлен мировой рекорд по количеству голых купальщиков
VKG. Иллюстративное фото.VKG. Иллюстративное фото.
Криминальная полиция задержала двух работников VKG по подозрению во взяточничестве
Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.
Тоом подала Могерини запрос по поводу отказа выдавать шенгенские визы крымским гражданам России
Мнение / Интервью
Урмас Паэт возмущается планами госокмпании EVR Cargo купить в России вагоны.Урмас Паэт возмущается планами госокмпании EVR Cargo купить в России вагоны.
Урмас Паэт: госкомпания EVR Cargo должна прекратить покупать вагоны в России

Депутат Европарламента от Эстонии Урмас Паэт на своей странице в facebook возмущается планами госкомпании EVR Cargo приобрести в кредит в России вагоны и сдать их там же в аренду. В середине июня госкомпания отчиталась в том, что уже приобрела 500 вагонов почти за 18 млн евро, а всего собирается инвестировать в выгоны 35 млн евро.

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес.Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес.
Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес советует молодежи учиться за границей
Яна Тоом не оставила без внимания комментарии президента в свой адрес.Яна Тоом не оставила без внимания комментарии президента в свой адрес.
Яна Тоом раскритиковала Керсти Кальюлайд за интервью латвийской газете
Филолог: выступления эстонских министров в европарламенте вызвали у британцев улыбки
ЭКОНОМИКА
Кадри Симсон.Кадри Симсон.
Кадри Симсон: европейские санкции не распространяются на вагоны
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
В июне самая большая инфляция в ЕС была в Литве, Эстонии и Латвии
17.07
В понедельник в Пярну впервые за много лет прибыло круизное судно
15.07
В Эстонии в июне почти на 34% выросло число новых автомобилей
14.07
Эстония на месяц бесплатно отдаст Литве право на добычу креветки в водах Шпицбергена
14.07
Избирательный союз Урмаса Сыырумаа и Юри Мыйза получит название "Деловой Таллинн"
14.07
В июне в Эстонии зарегистрировали свыше 4700 автомобилей
СПОРТ
Кен Калласте.Кен Калласте.
Команда Калласте начала новый сезон в Польше с поражения
Мерле Лийванд и Франк-Йохан Ояранд.Мерле Лийванд и Франк-Йохан Ояранд.
В общем зачете ЧМ по водным видам спорта лидируют Россия и Китай
Эстонские легкоатлеты проявили себя в Финляндии
Маркус Поом (с мячом) забил пять голов.
Сын Марта Поома забил за "Флору" пять голов в матче Кубка Эстонии
Тармо Кинк (слева) в контрольном матче за пражан.Тармо Кинк (слева) в контрольном матче за пражан.
Тармо Кинк не сумел договориться с чешским "Богемиансом"
Владимир Иванов улучшил свой рейтинг.Владимир Иванов улучшил свой рейтинг.
Владимир Иванов приблизился к четвертой сотне рейтинга ATP
В декабре 2016 года В декабре 2016 года
В этом сезоне КХЛ в Таллинн не приедет
КУЛЬТУРА
Дни моряДни моря
ФОТО: второй день праздника моря завершился концертом и салютом
Мартин Ландау.Мартин Ландау.
Умер лауреат "Оскара" Мартин Ландау
Анн Голон (1921-2017).Анн Голон (1921-2017).
Умерла автор серии книг про Анжелику Анн Голон
Солистка группы CHI-LLI Ирина Забияка.Солистка группы CHI-LLI Ирина Забияка.
Российская группа CHI-LLI выступит на концерте в честь Дня Ласнамяэ
выборы
Пеэп Мардисте.Пеэп Мардисте.
Экоактивист Пеэп Мардисте примкнул к избирательному союзу "На благо Тарту"
Урмас Сыырумаа.Урмас Сыырумаа.
Урмас Сыырумаа будет баллотироваться в Ласнамяэ, Юри Мыйз - в Хааберсти
Председательство Эстонии в ЕС
Студенческие дни в Тарту.Студенческие дни в Тарту.
Тарту на два дня станет образовательной столицей Европы
ФОТО и ВИДЕО: на улицах Таллинна вскоре появятся самоуправляемые автобусы
Обновлено: 14.07
Сергей Бубка не сможет принять участие в конференции.
Сергей Бубка из-за болезни пропустит конференцию в Таллинне
На открытии выставки
В Европарламенте открылась выставка современного эстонского искусства
Радио 4

Играем вместе со Спасательным департаментом

С 17 по 21 июля – викторина Спасательного департамента и Радио 4

ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
11:07
В субботу парк Кадриорг отметит свой День рождения
11:06
Кадри Симсон: европейские санкции не распространяются на вагоны
10:49
На Сааремаа волки нападают на овец
10:43
В Мосуле задержали смертниц из России и Германии
10:37
Во вторник днем +18...+20
10:14
Количество случаев травли в интернете с каждым годом растет Обновлено
09:57
Движение судов на линии Прангли нарушено по техническим причинам
09:09
ФОТО: спасатели вернули птенца чайки в гнездо, дальше конференция в Котле культуры шла спокойно
08:28
Места общественного питания столицы предлагают воду из-под крана бесплатно
08:04
ФОТО: на юге Европы бушуют лесные пожары
07:43
Около Таллиннского порта из такси выпала нетрезвая женщина
07:18
В Пярнумаа 4-летний велосипедист попал под машину
07:05
Российские "Свидетели Иеговы" обжалуют свой запрет в ЕСПЧ
17.07
Во вторник в Эстонии ожидаются кратковременные дожди
Полезно знать
Топ читаемости
16.07
Ребенка из семьи российских граждан таллиннская соцслужба изъяла из-за антисанитарии в квартире Обновлено
14.07
ФОТО: конкурс на лучший проект пешеходного моста в порту Ванасадам выиграло бюро из Латвии
17.07
ВИДЕО: в Финляндии установлен мировой рекорд по количеству голых купальщиков
16.07
В Йыхви поменяли старейшину и главу волостного собрания Обновлено
17.07
ФОТО: в Таллинн пришли крупнейшие в мире парусники Обновлено
17.07
Тоом подала Могерини запрос по поводу отказа выдавать шенгенские визы крымским гражданам России
17.07
Гастрономические туры российских туристов вывели Нарву в лидеры по сделкам tax-free
17.07
В Маарду открыли памятник бывшему мэру Георгию Быстрову Обновлено
17.07
Криминальная полиция задержала двух работников VKG по подозрению во взяточничестве
17.07
Пограничники в Южной Эстонии задержали двух человек за пеший проход по "саатсескому сапогу"
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера.
Актуальная камера 17.07.2017 (20:00)

новости "радио 4"
11:07
В субботу парк Кадриорг отметит свой День рождения
10:37
Во вторник днем +18...+20
10:14
Количество случаев травли в интернете с каждым годом растет Обновлено
17.07
Маклер: при покупке квартиры в рассрочку риски есть и у продавца, и у покупателя
17.07
Яна Тоом: поводом для запроса Могерини стало обращение крымчан-эстонцев
17.07
К строительству колледжа МВД в Нарве приступят через год
17.07
Перекресток около парка Кадриорг в Таллинне закрывается на ремонт
17.07
В понедельник днем +15...+20
ПОГОДА
Во вторник в Эстонии ожидаются кратковременные дожди
Эстония
Иллюстративная фотография
Количество случаев травли в интернете с каждым годом растет
Обновлено: 10:14
Волость Виймси имеет общую границу с Таллинном.
Новый избирательный союз предлагает связать Виймси и Таллинн экспресс-автобусами
Маклер: при покупке квартиры в рассрочку риски есть и у продавца, и у покупателя
Анатолий Газарян в своей квартире.
Ребенка из семьи российских граждан таллиннская соцслужба изъяла из-за антисанитарии в квартире
Обновлено: 16.07
В Какумяэской гавани пограничники отрабатывали навыки спасения людей в море с тонущего судна.
В Какумяэ прошли масштабные учения по спасению утопающих
Соревнования работников неотложки в Рапла.
В Рапла прошли соревнования бригад скорой помощи
За рубежом
Предыдущий рекорд Австралии уступал финскому всего на три человека. Иллюстративная фотография.
ВИДЕО: в Финляндии установлен мировой рекорд по количеству голых купальщиков
Заур Дадаев в зале суда 13 июля.
Обвиняемый в убийстве Немцова получил 20 лет вместо пожизненного
Обновлено: 13.07
Погибший в Лиепае Ваня.
Погибший Ваня из Лиепаи целый год сам ездил на автобусах: никто не обращал внимания
Традиционный парад сету впервые прошел в небольшой деревеньке Хайдак Красноярского края.
В Красноярском крае прошел парад сету
Акция против высказываний Трампа.
В Австралии прошла необычная акция против высказываний Трампа
Глава Еврокомиссии отчитал европарламент за неуважение к маленьким странам