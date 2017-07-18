Движение судов на линии Прангли нарушено по техническим причинам

Во вторник по техническим причинам нарушено движение судов на линии Прангли.

Как сообщает судоходная компания Kihnu Veeteed, не состоялся выход парома Wrangö в 9 часов утра из Леппнеэме, будут сбои и в последующем графике.

Паром Wrangö стоимостью в три млн евро вышел на линию в прошлом году. Построенный компанией Reval Shipbuildingl на деньги Регионального европейского фонда (ERDF) паром Wrangö берет на борт максимально 74 пассажиров – 42 места в салоне и 32 на палубе – и два транспортных средства.