Во вторник днем +18...+20

Депутат Европарламента от Эстонии Урмас Паэт на своей странице в facebook возмущается планами госкомпании EVR Cargo приобрести в кредит в России вагоны и сдать их там же в аренду. В середине июня госкомпания отчиталась в том, что уже приобрела 500 вагонов почти за 18 млн евро, а всего собирается инвестировать в выгоны 35 млн евро.