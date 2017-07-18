Во вторник днем +18...+20

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Синоптик Светлана Маслова
Синоптик Светлана Маслова
Из Бразилии, Омана, России и других стран мира в Таллинн на Дни моря зашли крупнейшие в мире парусники, участвующие в Международной регате The Tall Ships Races.
Во вторник по техническим причинам нарушено движение судов на линии Прангли.
Депутат Европарламента от Эстонии Урмас Паэт на своей странице в facebook возмущается планами госкомпании EVR Cargo приобрести в кредит в России вагоны и сдать их там же в аренду. В середине июня госкомпания отчиталась в том, что уже приобрела 500 вагонов почти за 18 млн евро, а всего собирается инвестировать в выгоны 35 млн евро.
Играем вместе со Спасательным департаментом
С 17 по 21 июля – викторина Спасательного департамента и Радио 4