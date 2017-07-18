На Сааремаа волки задрали десять овец

Овцевод с Сааремаа Мадис Тийк сказал газете Saarte Hääl, что в последнее время из-за волков потерял около десятка овец.

Точно число погибших овец пока не известно: Тийк нашел около десятка, а всего в отаре около трех десятков голов.

Тийк проверяет свою отару примерно раз в неделю, и он уверен, что погибшие овцы на совести волка – на это указывают следы клыков на овечьих шеях.

По словам Тийка, это уже второй случай за неделю – во второй его отаре тоже побывал волк, но там зарезаны только три овцы. По наблюдениям Тийка, на полуострове Тагамыйза может обитать крупное волчье семейство.