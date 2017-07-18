Кадри Симсон: европейские санкции не распространяются на вагоны

В понедельник, 17 июля, европарламентарий Урмас Паэт на своей странице в facebook написал возмущенный пост по поводу того, что госкомпания EVR Cargo намерена покупать в кредит в России вагоны и потом там же их сдавать. Он напомнил правительству Эстонии про санкции против России и призвал министров прекратить этот вид бизнеса. Министр экономики и коммуникаций Кадри Симсон указала на то, что бизнес по сдаче вагонов в аренду не противоречит европейским санкциям.

Урмаса Паэта поддержали коллеги по Партии реформ Ханно Певкур и Юрген Лиги.

Кадри Симсон ответила на критику реформистов, указав на то, что что план предприятия по покупке вагонов и сдаче их в аренду был утвержден еще прежним составом совета госкомпании EVR Cargo, который возглавяли представители Партии реформ, передает слова министра postimees.

Кроме этого, по ее словам, бизнес на сдаче в аренду вагонов - это не новое направление, компания занималась им, например, и в прошлом году, когда правительство возглавляла Партия реформ, а министром экономики был реформист.

Симсон указал и на то, что ведение данного вида бизнеса в России, сдача в арнеду вагонов, не противоречит европейским санкциям. "Санкции не распространяются на тех, кто арендует вагоны. Санкции были введены против военных предприятий и тех, что поддерживают аннексию Крыма. С ними EVR Cargo не сотрудничает", - заявила Симсон.

Европарламентарий написал, что эстонская государственная компания EVR Crago планирует за 35-миллионный кредит приобрести на российском заводе вагоны и сдать их в аренду в России. Словно эстонская госкомпания находится в другой реальности - будто для Эстонии ничего не значат введенные Европейским союзом санкции против России за аннексию в 2014 году Крыма и войну на Востоке Украины.

Урмас Паэт. Автор: Фото: jevi.ee

Российские компании сами могли бы взять кредит и купить вагоны, но не делают этого потому, что, как отметил Паэт, западные банки из-за санкций не дадут им кредита. Паэт считает, что министры должны остановить реализацию этого плана.

Эстонская государственная железнодорожная компания EVR Cargo купила 500 вагонов за 17,8 млн евро. Всего в приобретение новых вагонов будет инвестировано 35 млн евро, часть из них будет сдана в аренду в России.

Компания EVR Cargo приобрела 300 платформ для перевозки контейнеров и 200 полувагонов.

Объемы грузоперевозок Eesti Raudtee упали на 17,3% Автор: Фото: Scanpix/Postimees

"Сдача в аренду вагонов - растущий бизнес, которым мы занимаемся с лета прошлого года. Доходы от него выросли на 157%. По нашим оценкам, этот позитивный тренд продолжится, поэтому мы планируем продолжать инвестиции в покупку новых вагонов", - сказал председатель правления EVR Cargo Рауль Тоомсалу.