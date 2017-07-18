Шоссейный департамент приобретет по конкурсу госзакупки 39 новых автомобилей

Представитель ведомства Райнер Тиммерманн сказал ERR Uudised, что заменят транспортные средства, у которых в 2018 году закончится срок аренды. По его словам, замена автомобилей пройдет на тех же условиях, дополнительных затрат не должно возникнуть.

В рамках тендера приобретут как небольшие автомобили, так и 8-местные автобусы. "На микроавтобусах ездят на общие собрания, чтобы сократить количество автомобилей, на которых добираются до места", – сказал Таммерманн.

У Департамента шоссейных дорог в данный момент около 200 транспортных средств, которые используются для выполнения рабочих заданий во всех областях – для экзаменов по вождению, надзора за строительством дорог, проверки работ по обслуживанию, планирования организации дорожного движения, картографирования сети дорог, организации профилактических работ.

Таммерманн сказал, что все поездки фиксируются с помощью устройств GPS и регистрируются в электронных дневниках.