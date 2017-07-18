Советник канцлера права Эстонии прокомментировал изъятие ребенка из семьи граждан РФ

Как уже сообщалось, в аппарат уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой поступила информация о случае изъятия ребенка из семьи проживающих в Эстонии граждан России. Министерство социальных дел Эстонии подтвердило эту информацию, но комментировать этот конкретный случай отказалось, сославшись на защиту личных данных ребенка. Вице-канцлер минсоцдел Райт Куузе подчеркнул, что решение об изъятии ребенка из семьи принимается социальным работником на основании очень веских причин. То же самое нашей программе сказал и советник канцлера права Владимир Свет. Ему слово: