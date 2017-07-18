Владимир Свет: ребенка забирают из семьи, когда другие методы воздействия исчерпаны

Советник канцлера права Владимир Свет подтвердил службе новостей "Радио 4", слова вице-канцлера Минсоцдел Райта Куузе о том, что решение об изъятии ребенка из семьи принимается социальным работником на основании очень веских причин.

"Закон о защите детей формулирует цель всей социальной системы как сохранение семейной обстановки для ребенка и ясно говорит, что цель социальной системы – обеспечить ребенку проживание в его семье. Только если этого сделать нельзя, происходит изъятие ребенка из семьи", – сказал Свет в интервью службе новостей "Радио 4".

"Изъятие детей из семьи – это одна из тех мер, которые социальные службы могут применить в случае, когда жизни или здоровью ребенка что-то угрожает. Однако изъятие ребенка из семьи (временное или постоянное) – это в любом случае самая крайняя мера, до применения которой социальные службы должны применить другие возможные инструменты для воздействия на родителей, чтобы обеспечить ребенку нормальные условия проживания. Если социальные работники пошли на это, то значит они посчитали, что других методов воздействия не семью ребенка нет", – пояснил он.

"Насколько я понимаю, эта семья находится в контакте с социальными службами уже довольно давно. Если ребенка забирают из семьи, то это никогда не происходит по щелчку или по звонку от посторонних людей. Это означает, что для этого есть достаточно веские основания", – добавил советник канцлера права.

Свет отметил, что социальные службы по своей инициативе могут изъять ребенка на срок не более, чем трое суток, после этого идет обращение в суд и уже тогда суд принимает решение о том, с кем и как в дальнейшем будет жить ребенок.

"Если суд ограничит права ребенка, то это не обязательно окончательно, – сказал Владимир Свет. – Суд может ограничить права таким образом, что когда родитель исправит ситуацию, то ребенок может вернуться в семью".

Социальная служба Таллинна в сопровождении полиции 11 июля забрала у Анатолия Газаряна и Анны Михайловой 8-летнюю дочку. Ребенка поместили в Центр защиты детей. Родителей по решению суда 14 июля временно лишили родительских прав до 16 октября. Эта история получила большой резонанс в российских СМИ, потому что родители ребенка - граждане России. Ситуацией заинтересовалось управление российского омбудсмена по правам ребенка при президенте РФ. Согласно материалам судебного дела, основная причина временного лишения родительских прав - антисанитария в квартире, что плохо сказывается на здоровье ребенка.