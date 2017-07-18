Ушедший из детдома в Таллинне 10-летний Андрей найден

Во вторник, 18 июля, полиция через СМИ обратилась к общественности за помощью в поисках пропавшего воспитанника детского дома, 10-летнего Андрея. Во второй половине дня власти сообщили, что ребенок найден. С ним все в порядке.

"Рады сообщить, что Андрей найден и с ним все в порядке. Благодарим всех внимательных людей, которые помогли в поисках ребенка, а также СМИ за распространение информации", - сообщила пресс-служба полиции.

Ранее сообщалось, что мальчика видели последний раз в понедельник в Таллинне в районе магазина Pirita Selver.