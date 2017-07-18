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Ушедший из детдома в Таллинне 10-летний Андрей найден ({{commentsTotal}})

По заверению полиции, с мальчиком все в порядке.
По заверению полиции, с мальчиком все в порядке. Автор: Postimees/Scanpix
Эстония
Эстония
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Во вторник, 18 июля, полиция через СМИ обратилась к общественности за помощью в поисках пропавшего воспитанника детского дома, 10-летнего Андрея. Во второй половине дня власти сообщили, что ребенок найден. С ним все в порядке.

"Рады сообщить, что Андрей найден и с ним все в порядке.  Благодарим всех внимательных людей, которые помогли в поисках ребенка, а также СМИ за распространение информации", - сообщила пресс-служба полиции.

Ранее сообщалось, что  мальчика видели последний раз в понедельник в Таллинне в районе магазина Pirita Selver.

Редактор: Ирина Киреева, Сергей Михайлов



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Ушедший из детдома в Таллинне 10-летний Андрей найден
Обновлено: 15:12

Во вторник, 18 июля, полиция через СМИ обратилась к общественности за помощью в поисках пропавшего воспитанника детского дома, 10-летнего Андрея. Во второй половине дня власти сообщили, что ребенок найден. С ним все в порядке.

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