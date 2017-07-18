В Таллинне ищут ушедшего из детдома 10-летнего Андрея

Полиция просит помощи в поиске 10-летнего Андрея, который ушел из детского дома и до сих пор не вернулся. Мальчика видели последний раз в понедельник в районе магазина Pirita Selver.

Андрей может находиться у торговых центров, с мальчиком может быть мать, у которой отсутствует право на опеку.

Мальчик выглядит младше своих лет. Его рост 130 см, короткие волосы, Андрей может носить очки. Когда он ушел из детского дома, на нем были черные брюки, синяя спортивная кофта и зеленая куртка.

Сейчас поисками Андрея активно занимаются полицейские. Всех, кто видел Андрея или имеет информацию о его местонахождении, просят позвонить в полицию по номеру 112 лили 612 4836.