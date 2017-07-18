В музее природы в Тарту на свет появились детеныши питона

В Музее естественной истории Тартуского университета вылупились три детеныша королевского питона.

"Насколько мне известно, в Эстонии впервые королевские питоны вылупились из яиц", – сказал зоолог Андро Трууверк.

Самка королевского питона и раньше откладывала яйца в музее природы, но детеныши из них не вылуплялись.

Кладку из пяти яиц в террариуме живого уголка музея обнаружили 26 апреля и для того, чтобы малыши на этот раз появились на свет, яйца разместили в инкубаторе с температурой в 28 градусов.

Первый детеныш вылупился 14 июля утром. Остальные два – через два дня.

Сейчас змеи находятся в инкубаторе. Посетители музея смогут увидеть одного из детенышей в живом уголке в начале сентября.

Одного питона оставит себе владелец инкубатора, который ухаживал за яйцами, второго – владелец самца королевского питона.