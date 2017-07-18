Опрос о Рейди теэ: жители Пирита и Ласнамяэ – за, Пыхья-Таллинна и Нымме – против

54% опрошенных ответили, что поддерживают или скорее поддерживают строительство улицы Рейди, а 29% – не поддерживают или скорее не поддерживают этот проект, 17% – не определились с позицией.

Больше всего поддерживает проект среди 35-54-летних, меньше – среди 15-24-летних.

Наибольшую поддержку проект строительства Рейди теэ нашел у жителей Пирита – за него выступили 69% респондентов из этого района. Среди жителей Ласнамяэ этот показатель составил 67%. Меньше всего проект поддерживают жители Пыхья-Таллинна – 29% и Нымме – 30%.

Исследование выяснило, что чем выше осведомленность о проекту, тем больше оказывается ему поддержка. "Я о в то же время вижу в этом, что мы должны еще и еще говорить, какой будет эта улица Рейди. Чем больше информированы люди, там больше они поддерживают проект", – отметил исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас.

"Опрос не связан с судебной тяжбой, он был обусловлен тем, что дискуссия о необходимости Рейди теэ продолжалась и не собиралась затихать", – отметил Аас, напомнив, что пока велась разработка плана, можно было подавать свои предложения, которых поступило свыше 500.

"Если предложение можно было учесть, это делалось", – отметил Аас.

Опрос проводился в конце июня и начале июля, в рамках опроса по телефону были опрошены 800 таллиннцев.