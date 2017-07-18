В ночь на субботу в Маарду произошла смертельная поножовщина

В ночь на 15 июля в квартире по улице Калласмаа в Маарду произошла ссора между двумя мужчинами. Один из них дважды ударил другого ножом в спину. Пострадавший скончался от полученных ран на месте. На данный момент подозреваемый, который скрылся с места происшествия, задержан.

Подозреваемый - мужчина 48 лет, которого Харьюский уездный суд по ходатайству Пыхьяской окружной прокуратуры взял под стражу предварительно на два месяца, сообщает пресс-служба полиции.

Как сказала старший прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Саския Каск, многие убийства являются результатом ссор, решить которые люди пытаются жестким насилием.

"Так и в этом случае убийству предшествовала ссора между мужчинами, которую усилил выпитый алкоголь", – сказала Каск.

"Так как подозреваемый наказывался ранее в уголовном порядке и может совершить новое преступление либо начинать уклоняться от уголовного производства, то мы подали в суд ходатайство о взятии его под стражу", – сказала старший прокурор.

По словам руководителя службы криминального бюро Пыхьяской префектуры Рогера Кумма, подозреваемый скрылся с места происшествия до прибытия полиции, но после беседы со свидетелями и осмотра места происшествия полицейские установили личность возможного подозреваемого.

После этого сотрудники правопорядка связались с мужчиной. "Следователь убедил мужчину, что попытка скрыться сделает ситуацию только хуже. Мужчина вернулся на место происшествия, где был задержан", – добавил Рогер Кумм.

Для выяснения точных обстоятельств было начато уголовное делопроизводство на основании статьи Пенитенциарного кодекса об убийстве.

В случае признания человека виновным в суде в качестве наказания может быть вынесено решение о тюремном заключении сроком от 6 до 15 лет.