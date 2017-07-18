Первая серия нового сезона "Игра престолов" побила рекорды по количеству зрителей ({{commentsTotal}})
Первый эпизод седьмого сезона фантастического сериала Джорджа Мартина "Игра престолов" (Game of Thrones) поставил рекорд по количеству зрителей.
Первую серию на телеканале HBO посмотрели 16,1 млн человек, из них 10,1 млн смотрели сериал традиционно по телевизору, остальные – через стрим или в цифровой записи. Предыдущий рекорд был установлен в июне 2016 года, когда финальный эпизод шестого сезона посмотрели 8,8 млн человек.
Количество людей, которые посмотрели премьерную серию нового сезона, увеличилось на 27% по сравнению с первой серией прошлого сезона.
Первая серия под названием "Драконий камень" (Dragonstone) вышла в эфир телеканала в воскресенье, 16 июля. Вторая серия выйдет 23 июля.
Редактор: Ирина Киреева