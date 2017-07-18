Первая серия нового сезона "Игра престолов" побила рекорды по количеству зрителей

Первую серию на телеканале HBO посмотрели 16,1 млн человек, из них 10,1 млн смотрели сериал традиционно по телевизору, остальные – через стрим или в цифровой записи. Предыдущий рекорд был установлен в июне 2016 года, когда финальный эпизод шестого сезона посмотрели 8,8 млн человек.

Количество людей, которые посмотрели премьерную серию нового сезона, увеличилось на 27% по сравнению с первой серией прошлого сезона.

Первая серия под названием "Драконий камень" (Dragonstone) вышла в эфир телеканала в воскресенье, 16 июля. Вторая серия выйдет 23 июля.