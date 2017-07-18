В Силламяэ молодого мужчину несколько раз ударили ножом в баре

В субботу, 15 июля, в баре на бульваре Виру в Силламяэ 27-летнего мужчину несколько раз ударили ножом. Подозреваемый в совершении преступления арестован.

В субботу в 10:30 в баре на бульваре Виру 42-летний мужчина неоднократно ударил ножом 27-летнего мужчину. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу. Мужчины не были знакомы друг с другом, сообщила Вируская окружная прокуратура.

Информацию о том, в каком именно баре произошел инцидент, прокуратура раскрывать отказалась.

В понедельник Вируская окружная прокуратура ходатайствовала о взятии мужчины под стражу и с разрешения суда подозреваемый был взят под стражу на время проведения досудебного расследования.

Ранее подозреваемый в уголовном порядке не наказывался.

Досудебное производство уголовного дела ведет Идаская префектура под руководством Вируской окружной прокуратуры.