Анетт Контавейт вышла во второй круг на турнире в Швейцарии

Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт уверенно преодолела стартовый раунд на турнире серии WTA в швейцарском Гштааде с призовым фондом 250 тысяч долларов.

Во вторник, 18 июля, в матче первого круга занимающая 32-е место в рейтинге WTA 21-летняя Контавейт в двух сетах обыграла 153-ю ракетку мира, 23-летнюю итальянку Мартину Тревизан - 6:1, 6:3.

Поединок продлился 1 час и 16 минут.

Анетт Контавейт дважды подала навылет, реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов и допустила четыре двойные ошибки.

Во втором круге соперницей Контавейт станет 18-летняя россиянка Анна Калинская - 150-я ракетка мира.