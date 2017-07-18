Активист: опрос по проекту улицы Рейди не имеет юридической силы ({{commentsTotal}})
Предложенный руководством Таллинна проект строительства улицы Рейди с самого начала столкнулся с критикой со стороны общественности в лице некоммерческого объединения «Зеленое движение Эстонии» и ряда активистов. В интервью нашему корреспонденту Владимиру Ойжинскому один из противников проекта, инженер Тимур Сагитов заявил, что представленные сегодня городскими властями результаты опроса не имеют никакой юридической силы.