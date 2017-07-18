Футболист сборной Эстонии Сергей Мошников продолжит карьеру в Финляндии

Полузащитник сборной Эстонии по футболу Сергей Мошников (29) продолжит карьеру в чемпионате Финляндии.

Во вторник, 18 июля, он подписал контракт с клубом высшей лиги "Кеми", который занимает 10-е место в турнирной таблице среди 12 команд.

За эту же команду играет и бывший защитник таллиннский "Левадии" Марек Кальюмяэ. Всего же в нынешнем сезоне в Финляндии выступают девять футболистов из Эстонии.

Последним клубом Мошникова был белорусский "Минск", который он покинул в начале июля по соглашению сторон.

В текущем чемпионате Белоруссии Сергей Мошников провел за "Минск" 11 игр и забил один гол.

В "Минск" Сергей Мошников перешел в середине февраля, подписав с клубом однолетнее соглашение. В прошлом сезоне он стал чемпионом Эстонии в составе "Инфонета".