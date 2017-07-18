Edelaraudtee хочет обслуживать железнодорожную линию Таллинн-Тарту

Частная компания Edelaraudtee планирует обслуживать пассажирскую железнодорожную линию по маршруту Таллинн-Тарту. Для этого фирма собирается использовать поезда, которые ранее курсировали на линии Таллинн-Петербург.

"Линия Таллинн-Тарту нуждается в большем количестве поездов, а Elron заявил, что новых поездов нет и не будет", - сказал BNS мэр Тарту Урмас Клаас.

"Фирма Edelaraudtee пришла к нам со словами, что может выставить на линию Таллинн-Тарту прошедшие реновацию дополнительные составы, которые при необходимости будут вмещать более 500 пассажиров. У них есть вагоны первого класса, вагон-ресторан — это то, чего сейчас нет, но пассажиры это хотят", - добавил Клаас.

По словам члена правления Edelaraudtee Алара Пинселя, по предварительным планам, линию Таллинн-Тарту обслуживали бы поезда, которые раньше ходили по маршруту Таллинн-Петербург.

"Мы готовы предлагать такую услугу, поезда у нас есть", - сказал Пинсель.

"Это те же составы, которые раньше ходили в Петербург, шесть вагонов вмещают до 584 пассажиров, - сказал Пинсель, по словам которого затраты на обслуживание этих составов могут быть приблизительно вдвое ниже, чем у Elron. - Нужно составить графики движения, на их основании будет происходить обслуживание, но я считаю, что да, получится около половины".

"Если составы подойдут, нужно будет провести с Министерством экономики и коммуникаций переговоры о дотации, второй аспект — график, переговоры по нему нужно будет провести с Eesti Raudtee", - сказал Клаас.