ФОТО: "Игра престолов" в Московском метро - жители российской столицы посмотрели первую серию

Советники по правам ребенка недоходной организации "Детская деревня SOS", занимающейся опекой детей и помощью сложным семьям, Юлия Коваленко надеется, что драматическая история с изъятие ребенка из семьи Анатолия Газаряна и Анны Михайловой закончится хорошо и не превратится в политическое шоу в результате того, что ее активно стали обсуждать в СМИ и соцсетях, потому что родители - граждане России.