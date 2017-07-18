ФОТО: "Игра престолов" в Московском метро - жители российской столицы посмотрели первую серию ({{commentsTotal}})
Показ первого эпизода седьмого сезона сериала "Игра престолов" прошел в московском метро на станции "Маяковская".
Показ начался во вторник, 18 июля, в 2 часа ночи. Несмотря на будний день, поклонников сериала собралось предостаточно. На Триумфальной площади у подсвеченного холодным синим цветом входа в метро толпились счастливчики, выигравшие билеты, которые разыгрывала администрация метрополитена в соцсетях.
Редактор: Артур Тооман