Ратас и Мэй обсудили предстоящий выход Великобритании из ЕС

Во вторник, 17 июля, премьер-министр Эстонии Юри Ратас встретился в Лондоне со своей британской коллегой Терезой Мэр. В числе прочего стороны обсудили миграционный кризис и предстоящий выход Великобритании из ЕС.

По миграционному кризису Эстония и Великобритания имеют схожие точки зрения: важно заниматься причинами миграции, обеспечить контроль над внешними границами и солидарно поддерживать пограничные государства, сообщила пресс-служба правительства ЭР.

"Важно сохранять спокойствие и взвешенно искать решения. Выход Великобритании из Европейского союза повлияет на повседневную жизнь очень многих европейцев и на функционирование предприятий. Главная цель Эстонии как председателя – сохранение единства 27 стран ЕС и концентрация усилий на повседневной работе Европейского союза", – прокомментировал Ратас "брексит".

Также Ратас и Мэй обсудили оборонное сотрудничество Европейского союза и НАТО, которое является одной из важнейших тем председательства Эстонии в этом полугодии.

По словам премьер-министра Ратаса, Великобритания есть и остается для Эстонии, Европейского союза и НАТО важным союзником в обеспечении европейской безопасности и борьбе с терроризмом.

Помимо этого Ратас подробно представил планы председательства Эстонии по продвижению цифровых тем в Европейском союзе и цели цифрового саммита, который пройдет 29 сентября в Таллинне.

Для ознакомления с планами председательства Эстонии премьер-министр Ратас встретился почти со всеми своими коллегами в Европейском союзе. Встреча с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй была предпоследней, в конце июля предстоит еще рабочий визит в Хорватию.