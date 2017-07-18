Таллиннские реформисты обещают упразднить плату за место в детском саду

Одно из предвыборных обещаний Партии реформ в Таллинне предусматривает упразднение платы за место в детском саду в размере 57,43 евро в месяц.

Об этом во вторник, 18 июля, сообщила пресс-служба политической силы.

Как отмечает Партия реформ, семье с одним ребенком это поможет сэкономить 630 евро в год, семье с двумя детьми - 1261 евро, а семье с тремя детьми - уже 1892 евро в год.

При этом нагрузка на городской бюджет вырастет на 13,9 млн евро в год. Однако, по словам кандидата на пост мэра Таллинна от Партии реформ Кристена Михала, столичный бюджет позволяет изыскать на это средства.

Помимо этого реформисты обещают повысить зарплаты воспитателям детских садов на 25 процентов.

Необходимые деньги реформисты намерены найти за счет более эффективной хозяйственной деятельности и отказа от ряда затратных проектов - например, Таллиннского телевидения и муниципального банка.

Муниципальные выборы пройдут в Эстонии 15 октября.