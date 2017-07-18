Государство готовит новые привилегии для родителей тройняшек

Правительство намерено предоставить обоим родителям, в семье которых одновременно родились трое или более детей, оплачиваемый отпуск на срок до трех месяцев, а также на месяц продлить им выплату родительской зарплаты.

Как пишет во вторник, 18 июля, портал новостей вещания ERR.ee, такое заявление сделала министр социальной защиты Кайа Ива.

По ее словам, данный законопроект в настоящее время находится на стадии разработки.

В воскресенье, 9 июля, впервые за 50 лет в Эстонии на свет появились четверо близнецов.

По словам министра, одновременное рождение трех детей, не говоря уже о четырех, является чрезвычайным событием, которое для каждой семьи требует индивидуального решения.

Она пояснила, что помощь таким семьям могли бы оказывать и местные самоуправления.

Государство, добавила Кайа Ива, помимо родительского пособия и детского пособия также выплачивает и разовое пособие по рождению ребенка. При рождении тройни и более детей выплачивается пособие по рождению в размере 1000 евро на каждого ребенка. То есть, если одновременно родились четыре ребенка, то общая сумма составит уже 4000 евро, отметила Ива.

Кайа Ива также напомнила, что с 1 июля государство премирует семьи, в которых растет не менее трех детей, дополнительным пособием в размере 300 евро.