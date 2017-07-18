На улице Кулднока в Таллинне появится 75 парковочных мест

В пятницу, 21 июля, начинается реконструкция улицы Кулднока в Таллинне.

В ходе реконструкции по обе стороны улицы Кулднока построят тротуар на участке от улицы Мустамяэ до Лиллекюлаской гимназии, а дальше - до улицы Моони - тротуар появится вдоль нечетных номеров домов.

Осовременено будет установлено уличное освещение, приведены в порядок трассы водоснабжения и канализации, передает "Раэпресс".

Проезжая часть между домом №7 и улицей Моони станет односторонней. На улице появятся 75 парковочных мест.

Договорная стоимость работ 700 тысяч евро. Срок их завершения - 20 октября.

Во время реконструкции улица будет закрыта для обычного транспорта. Доступ будет обеспечиваться лишь транспорту местных жителей и специального назначения.