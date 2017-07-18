ВИДЕО: ученики Эдуарда Коротина поздравили его танцем в Viru Keskus

На втором этаже Viru Keskus 18 июля прошел танцевальный флешмоб. Ученики тренера по спортивным и бальным танцам Эдуарда Коротина поздравили его с 45-летием. Именник был в восторге от сюрприза.

Эдуард Коротин известен широкой публике как успешный спортсмен, тренер, а также участник и постановщик различных шоу.

"Абсолютный восторг" - так охарактеризовал юбиляр для rus.err.ee свое впечатление от сюрприза, который устроили ему ученики в торговом центре, исполнив зажигательный танец под латиноамериканские ритмы.

"Удивительно, как им удалось скрыть этот сюрприз. Никто не проболтался. Это и радует, и настораживает", - смеется Коротин и добавляет, что он чего-то такого ожидал, но не предполагал, что поздравление будет сделано на таком высоком профессиональном уровне.

Именитый танцор поблагодарил всех за поздравления.

Эдуард Коротин в качестве любителя 12 раз завоевывал титул чемпиона Эстонии: в стандартных танцах (2001 и 2002), в латиноамериканских танцах (1994, 1997, 2000-2002) и в десяти танцах (1995, 1999-2002). В 2001 году стал обладателем кубка Европы по десяти танцам. В 2000 году занял 3-е место на Чемпионате мира по десяти танцам, а в 2001 - 2-е место на Чемпионате Европы по десяти танцам.

В качестве профессионала он участвовал в полуфинале Чемпионата мира по латиноамериканским танцам в 2003 году. В 2004 году занял 4-е место на Чемпионате мира по десяти танцам. Победил в латиноамериканских танцах на Открытом чемпионате Германии German Open Championship (GOC) в 2004. Участвовал в полуфинале в латиноамериканских танцах на Фестивале танцев в Блэкпуле, Великобритания, в 2005. Занял 8-е место на Чемпионате мира по латиноамериканским танцам в 2005 и удостоился титула чемпиона Европы по десяти танцам в 2005 году.

Он главный тренер и основатель клуба спортивных бальных танцев в Эстонии Kreedo Dance. Признан лучшим тренером Эстонии 2006, 2008, 2009, 2011, 2013 и 2016 года, а также лучшим молодёжным тренером Эстонии 2012 года. Воспитал многократных чемпионов Эстонии в разных возрастных категориях, чемпионов Европы по 10 танцам и бронзовых призеров Чемпионата мира по 10 танцам.