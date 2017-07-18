Другие партии не спешат поддерживать идею реформистов упразднить плату за место в детском саду

Таллиннские отделение Партии реформ в случае своего успеха на муниципальных выборах обещает упразднить плату за место в детском саду. Однако другие представленные в Таллиннском городском собрании силы данную инициативу поддерживать не спешат.

Об этом вечером во вторник, 18 июля, сообщил портал новостей вещания ERR.ee со ссылкой на новостную программу телеканала ETV "Актуальная камера".

"Эта идея кажется мне интересной. Но свои конкретные мысли, будь они положительные или отрицательные, в данный момент обнародовать я не собираюсь. По одной простой причине - мы прежде всего думаем о своих планах, а не о планах других партий", - объяснила член правления таллиннского отделения IRL, кандидат в председатели горсобрания Виктория Ладынская.

Кандидат в мэры Таллинна от Центристской партии, нынешний исполняющий обязанности столичного градоначальника Таави Аас сказал, что центристы заинтересованы в обеспечении воспитанников детских садов бесплатным питанием.

"На сегодняшний день эта система действует в школах, с сентября бесплатное питание будут получать и гимназисты. Совершенно логично, что дальше мы перейдем на детские сады и станем обеспечивать бесплатной едой их воспитанников", - заметил Аас.

Член фракции соцдемов в горсобрании Марис Сильд сказала, что одно из предвыборных обещаний социал-демократов также предполагает обеспечить детсадовцев бесплатным питанием.

Она добавила, что соцдемы также хотят изменить нынешнюю систему, когда стоимость места в детском саду в Таллинне привязана к минимальной зарплате.

"Но следует ли всех освободить от платы за место? Думаю, что это требует тщательного анализа", - отметила Сильд.

Как ранее писал rus.err.ee, одно из предвыборных обещаний Партии реформ в Таллинне предусматривает упразднение платы за место в детском саду в размере 57,43 евро в месяц.

Как отмечает Партия реформ, семье с одним ребенком это поможет сэкономить 630 евро в год, семье с двумя детьми - 1261 евро, а семье с тремя детьми - уже 1892 евро в год.

При этом нагрузка на городской бюджет вырастет на 13,9 млн евро в год.