Актуальная камера 18.07.2017 (20:00)

Советник по правам ребенка Юлия Коваленко: бедность - не причина для изъятия ребенка из семьи

Советник по правам ребенка НКО "Детская деревня SOS", занимающейся опекой и помощью сложным семьям, Юлия Коваленко надеется, что драматическая история с изъятием в Таллинне девочки из семьи Анатолия Газаряна и Анны Михайловой закончится хорошо и не превратится в политическое шоу из-за того, что родители - граждане России.