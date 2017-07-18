Актуальная камера 18.07.2017 (20:00)

Советник по правам ребенка НКО "Детская деревня SOS", занимающейся опекой и помощью сложным семьям, Юлия Коваленко надеется, что драматическая история с изъятием в Таллинне девочки из семьи Анатолия Газаряна и Анны Михайловой закончится хорошо и не превратится в политическое шоу из-за того, что родители - граждане России.
Эстония в качестве председателя Совета ЕС намерена содействовать продолжению диалога между ЕС и Турцией, сказал посетивший во вторник Анкару глава МИД ЭР Свен Миксер.
Министр госуправления Яак Ааб сказал, что программа инвестирования в развитие региона Ида-Вирумаа не заморожена. Сейчас идет подготовительная работа и разработка предложений. Конкретная программа может быть готова в конце августа или начале сентября.
Играем вместе со Спасательным департаментом
С 17 по 21 июля – викторина Спасательного департамента и Радио 4