Вице-мэр Пярну: грустная перспектива - жить 10 лет без железной дороги

Вице-мэр Пярну Меэлис Кукк расстроен решением правительства на 10 лет - то есть до завершения строительства магистрали Rail Baltica - оставить летнюю столицу без железнодорожного сообщения.

Об этом вечером во вторник, 18 июля, сообщила ежедневная новостная программа телеканала ETV+ "Актуальная камера".

"Согласно прогнозам, "Рэйл Балтика" должна быть готова к 2025-2026 годам. Но 10 лет - это тоже срок, который нужно пережить. И без железной дороги - это довольно грустная перспектива. Люди привыкли пользоваться железнодорожным транспортом. Кроме этого, железнодорожный транспорт дружелюбный по отношению к окружающей среде и безопасный", - прокомментировал Меэлис Кукк.

О том, как восприняли решение правительства рядовые пярнусцы, смотрите в видеосюжете.

Накануне портал rus.err.ee написал о том, что правительство приняло решение начиная с 2019 года и до завершения строительства трассы Rail Balticа прекратить железнодорожное сообщение с Пярну.

Решение вызвано техническим состоянием железнодорожного участка Лелле-Пярну.

Как отмечает "АК", сейчас на этом отрезке пути поезд может развивать скорость только 60 км в час. Что сохранить хотя бы этот скоростной режим, к 2019-му году году в реконструкцию участка нужно инвестировать около 17 млн.евро. С учетом строительства Rail Baltic, правительство сочло это неразумным.