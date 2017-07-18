Миксер: Эстония намерена содействовать продолжению диалога между ЕС и Турцией

Эстония в качестве председателя Совета ЕС намерена содействовать продолжению диалога между ЕС и Турцией, сказал посетивший во вторник Анкару глава МИД ЭР Свен Миксер.

"Мы поддерживаем открытый диалог между ЕС и Турцией, с которой у ЕС ряд общих интересов — миграционное соглашение, экономика, совместная борьба с терроризмом, таможенный союз, - сказал Миксер, которого цитирует BNS. - Сильное сотрудничество между ЕС и Турцией необходимо для преодоления общих проблем".

В то же время Миксер подчеркнул, что политика расширения ЕС основана на четких критериях и что ЕС ждет от всех кандидатов, в том числе Турции, следования европейским стандартам в развитии демократии и правового государства.

Министр дал высокую оценку вкладу Турции в решение миграционного вопроса.

"Соблюдение миграционного соглашения ЕС-Турция крайне важно для решения европейского миграционного кризиса, мы благодарим Турцию за принятие 3,2 млн беженцев", - сказал Миксер.

Он заверил, что для Эстонии в качестве председателя ЕС миграционный вопрос также является приоритетом.

Миксер от имени Эстонии выразил соболезнования близким погибших и пострадавших при прошлогоднем путче людей. Он заявил, что принятые в Турции после попытки государственного переворота меры должны соответствовать принципам правового государства, в том числе праву каждого на справедливый суд.

Во вторник Миксер встретился в Турции с премьер-министром Биналем Йылдырымом, главой МИД Мевлютом Чавушоглу и спикером парламента Исмаилом Кахраманом. На встречах Миксер заверил, что страны находятся в хороших отношениях.

Миксер также встретился с председателем крупнейшей оппозиционной партии, Республиканской народной партии, Кемалем Киличдароглу и ее вице-председателем Озтюрком Йылмазом, а также членом делегации ЕС Кристианом Бергером, с которыми он обсудил внутриполитические изменения в Турции.