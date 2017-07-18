Уровень преступности в Эстонии пошел на спад

Уровень преступности по всей Эстонии понизился. По статистике Министерства юстиции, рост числа правонарушений наблюдается только в двух уездах - Тартуском и Йыгеваском.

Об этом вечером во вторник, 18 июля, сообщила "Актуальная камера" (ETV+).

По статистике Министерства юстиции, случаев воровства, причинения физического ущерба, пьянства за рулем и жульничества в период с января по июнь 2016 года по сравнению с тем же периодом этого года снизилось во всех уездах Эстонии.

Рост зафиксированных правонарушений был зарегистрирован лишь в Тартумаа и Йыгевамаа.

"Очень важно отметить, что дело в повышенном внимании полиции к семейному насилию. На самом то деле, рост числа преступлений не значит, что ситуация ухудшилась, а скорее наоборот - улучшилась. В силу того, что стало больше выявляться таких эпизодов", - считает советник аналитической службы криминальной информации Минюста Андри Ахвен.

Всего в Эстонии с начала года было зафиксировано свыше 13 с половиной тысяч нарушений закона.

"Если ты видишь, что у соседа происходит что-то неправильное - позвони в полицию, потому что, да, нельзя оставаться нейтральным, все-таки надо поспособствовать тому, чтобы это правонарушение было как-то замечено", - советует представитель охранной фирмы G4S Сергей Карелин.

В общей сложности преступность по всей стране снизилась на 1000 правонарушений за указанный период или на 9%.