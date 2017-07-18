Команда Артура Пикка вышла в третий отборочный раунд Лиги чемпионов

Белорусский футбольный клуб БАТЭ пробился в третий отборочный раунд Лиги чемпионов УЕФА, одолев по сумме двух матчей армянский "Алашкерт".

Первый поединок команд завершился со счетом 1:1. Ответная встреча, прошедшая во вторник в Ереване, закончилась со счетом 3:1 в пользу белорусов.

Защитник сборной Эстонии Артур Пикк в играх против "Алкашкерта" участия не принимал. В последнее время он редко попадает даже в заявку БАТЭ.

В третьем раунде квалификации Лиги чемпионов белорусский клуб теперь сыграет с пражской "Славией".

Тем временем шведский "Мальме", который возглавляет бывший главный тренер сборной Эстонии Магнус Перссон, в третий отборочный раунд Лиги чемпионов пробиться не сумел. После домашней ничьи с македонским "Вардаром" (1:1) шведы уступили на выезде со счетом 1:3.

Чемпион Эстонии "Инфонет" выбыл из Лиги чемпионов по итогам первого отборочного раунда.