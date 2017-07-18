Сборная Эстонии по волейболу начинает борьбу за последнюю путевку на ЧМ

В среду, 19 июля, в бельгийском городе Кортрийке стартует заключительный отборочный турнир чемпионата мира по волейболу. Шесть европейских команд разыграют единственную и последнюю путевку в финальную стадию турнира. Среди них и сборная Эстонии.

Подготовку к решающему турниру волейболисты сборной Эстонии провели на двух сборах в Раквере и Таллинне. Большую часть времени работали над тактикой, отрабатывали игровые связи, изучали соперников. А это сборные Белоруссии, Испании, Словакии, Германии и Бельгии, сообщает "Актуальная камера" (ETV+).

"Мы много времени провели в тренажерном зале, там проходили утренние тренировки, фактически каждое утро начиналось там. Потом занимались с мячами в игровых залах, но это обычное дело, ничего нового не делали", - раскрыл детали подготовки капитан сборной Эстонии Керт Тообал.

Контрольных матчей эстонская команда не проводила, а последний турнир провела месяц назад в Мексике, где выиграла финальный этап третьей группы Мировой лиги. В финале сборная Эстонии обыграла испанцев - 3:0. С этой командой придется сыграть снова, а главными фаворитами считаются немцы и бельгийцы.

"В последний день нам предстоит матч с Бельгией на их домашней площадке. Они были седьмыми в первой по силе группе Мировой лиги. Провели отличный турнир. Мы знаем их очень хорошо. Сборная Германии также является одной из сильнейших команд мира. Их рейтинг готовит о многом и почти все игроки выступают в итальянской Суперлиге. Они имеют большой международный опыт, играя на высшем уровне", - сказал главный тренер сборной Эстонии Георге Крецу.

В среду первым соперником эстонской команды будет сборная Белоруссии. От исхода первого матча во многом зависит настрой на всю неделю. За пять дней будут сыграны пять матчей. Путевку на чемпионат мира получит только победитель этого турнира.