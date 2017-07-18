В среду в Эстонии возможны дожди и грозы

Существенных изменений в погоде в ближайшее время не произойдет.

В ночь на среду ожидается небольшая и переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер западный 3-9, на северном побережье до 14 м/с. Температура воздуха 8...12, на островах местами 15°C.

В среду днем небольшая и переменная облачность. Во многих местах пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, к вечеру дожди преимущественно на востоке республики. Ветер западный, северо-западный 3-9, на северном побережье до 14 м/с.

Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла.