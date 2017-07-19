На карьере "Нарва" испытывают дроны для повышения эффективности процессов добычи сланца

На карьере "Нарва", входящем в состав Enefit Kaevandused, дочернего предприятия Eesti Energia, прошли испытания беспилотного летательного аппарата или дрона для оценивания объемов добычи и осуществления визуального контроля шагающих экскаваторов.

"Внедрение современных технических устройств и развитие технологий делают связанные с добычей сланца производственные процессы более эффективными, что в свою очередь оказывает положительное влияние на себестоимость сланца и на конкурентоспособность Eesti Energia в целом", – сказал председатель правления Enefit Kaevandused Ахти Пуур.

"Кроме испытаний с дронами, в Enefit Kaevandused уже осуществлен и находятся в процессе реализации ряд проектов по дигитализации производства, направленных на повышение эффективности. Например, недавно в шахте "Эстония" была внедрена мобильная связь, а в занимающемся поставками сланца логистическом подразделении Enefit Kaevandused проходит внедрение устройств, измеряющих качество топлива в режиме онлайн", – перечислил Ахти Пуур некоторые связанные с дигитализацией предприятия проекты.

Преимущество дронов состоит в быстром доступе к скрытым зонам и труднодоступным местам, что позволяет оперативно получать необходимую для планирования производства информацию. В сотрудничестве с партнерами на карьере были испытаны различные дроны для контроля состояния 90-метровой стрелы шагающего экскаватора и для замера шахтного поля.

"Испытания можно считать успешными – полученные данные достаточно точные и обзорные, в то же время они помогают значительно экономить время. Внедрение в сланцевой промышленности дронов – это интересное и перспективное направление. Однако нужно учитывать, что использование дронов зависит от погодных условий, и на данный момент отсутствует законодательная регуляция для использования полученных данных при декларировании объемов добычи", – отметил главный маркшейдер Enefit Kaevandused Аллан Вийль. По его словам, в дальнейшем испытания дронов будут продолжены.

На карьере "Нарва" в прошлом году было добыто порядка 5 млн тонн сланца, что составляет примерно 38% от объема производства сланца Enefit Kaevandused. Карьер "Нарва" обеспечивает работой в общей сложности 700 человек.